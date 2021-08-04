Призерів багато, я хотів стати чемпіоном: Насібов після фіналу на ОІ-2020

Парвіз Насібов, який став срібним призером Олімпійських ігор з греко-римської боротьби, прокоментував поразку у фінальній сутичці за золото.
— Не знаю, не так налаштувався. Сильні сторони знав, пропустив, те що й знав. Тактично, мабуть, або трішки на мене відповідальність якась лягла. Це боротьба – трапляється все.
Я хотів більшого. Те, що вийшов вчора у фінал – це радість, але чемпіон один, призерів багато. Я хотів стати чемпіоном. У мене не вийшло, я трішки підвів себе, своїх рідних. Будемо працювати, є над чим працювати, – сказав Насібов після поєдинку.
Борець не став робити заяв щодо свого майбутнього, але пообіцяв повернутися сильнішим.
— Буду працювати і повернуся сильнішим. Поки мені нічого додати. Париж-2024? Я не знаю, що буде сьогодні ввечері або завтра, не можу цього сказати. Але я буду боротися. Я люблю цей вид спорту, я віддаю себе повністю. Зараз хочу побачити свою сім’ю і відпочити. Розвантажиться повністю. Слава Богу, що додому їду не з порожніми руками.
22-річний Парвіз Насібов виборов срібло літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо.
У вирішальній сутичці він поступився представнику Ірану Мохаммадреза Гера з рахунком 9:1.
Для Насібова це перша участь в Олімпійських іграх, а срібло Ігор – наразі найвище досягнення у кар’єрі.
Фото: НОК