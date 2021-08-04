Призерів багато, я хотів стати чемпіоном: Насібов після фіналу на ОІ-2020

Парвіз Насібов, який став срібним призером Олімпійських ігор з греко-римської боротьби, прокоментував поразку у фінальній сутичці за золото.

— Не знаю, не так налаштувався. Сильні сторони знав, пропустив, те що й знав. Тактично, мабуть, або трішки на мене відповідальність якась лягла. Це боротьба – трапляється все.

Я хотів більшого. Те, що вийшов вчора у фінал – це радість, але чемпіон один, призерів багато. Я хотів стати чемпіоном. У мене не вийшло, я трішки підвів себе, своїх рідних. Будемо працювати, є над чим працювати, – сказав Насібов після поєдинку.