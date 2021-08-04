Цинічний Шахтар завдав останнього удару: огляд ЗМІ після матчу Генк – Шахтар

Шахтар взяв гору над бельгійським Генком у першому матчі третього туру кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/22. Гра відбулася у Бельгії на стадіоні Кристал-Арена та завершилася перемогою гірників з рахунком 2:1.

Факти ICTV зібрали огляд бельгійської преси після стартового матчу Шахтаря у єврокубках у поточному розіграші.

Хоробрий Генк отримав ще один урок ефективності проти Шахтаря

Nieuwsblad.be

Генку доведеться наступного тижня створити диво у Києві, якщо він хоче продовжити виступи в ЛЧ. Попри гол Онуачу, віце-чемпіон отримав урок ефективності від донецького Шахтаря.

Видання зазначає, що українці почали, як і очікувалося, із сімома бразильцями у складі, вибрали короткі комбінації в атаці. Шахтар намагався грати у якомога коротший пас і це їм частково вдалося.

Генку, щоб почати грати у свій футбол, потрібна була значно вища швидкість виконання, ніж у бельгійській лізі. Для багатьох гравців це стало проблемою на старті зустрічі.

Команда на чолі з капітаном Хейненом з труднощами пережила стартові хвилини. Неймовірна комбінація та гол Онуачу дозволили створити перевагу у грі перед перервою.

У другому таймі буйволи навели лад на полі, але катастрофа причаїлася неподалік. Муньос запізнився у відборі і сфолив на Педріньо, а Тете реалізував пенальті.

Потім Іто штурмував Трубіна, але цинічний та впертий Шахтар завдав останнього удару. Вирок занадто суворий для красеня Генка, який знову засвоїв урок ефективності.

Домінуючий, але не такий вже й небезпечний: Генк програв Шахтарю

Walfoot.be

Від початку Шахтар володів перевагою та диктував свою гру, а Генк лишався позаду. Попри бляклий старт та впертість Шахтаря, першим відкрив рахунок Генк безпосередньо перед перервою завдяки удару головою Онуачу.

Другий тайм гості розпочали активно як і перший. Фол Муньоса на Педріньо дозволив Шахтарю зрівняти рахунок після пенальті Тете.

Останні 25 хвилин були найгарячішими, адже обидві команди хотіли подвоїти рахунок. Спершу Іто завдав потужного удару, який парирував Трубін, а потім Алан Патрік дозволив Шахтарю вийти вперед.

Наступного тижня бельгійському віце-чемпіону доведеться створити подвиг в Україні, щоб претендувати на плей-оф Ліги чемпіонів.

Генк програв Шахтарю після перерви

De Standaard

Генк програв свій перший матч у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів з рахунком 1:2 проти донецького Шахтаря. Лімбургерці вийшли вперед перед перервою завдяки голу Онуачу, але після перерви Тете та Алан Патрік повністю змінили ситуацію.

Обидві команди розпочали матч без особливого бажання атакувати. Наприкінці першого тайму Іто побачив біля воріт Онуачу і найкращий бомбардир зробив все, що від нього залежало, перегравши Трубіна 1:0.

У другому таймі Шахтар взяв гру під контроль від початку, а для Генка все пішло наперекір, коли Муньос збив Педріньо в штрафному. Пенальті Тете майже парирував Вандеворд, але м’яч все ж влучив у ворота.

Шахтар показав себе найефективнішим у заключній фазі. Все вирішили три гравці, які вийшли на заміну, а Алан Патрік просунув м’яча у порожні ворота. Генк повинен спробувати перемогти в Україні наступного тижня.

З відеооглядом матчу Генк – Шахтар у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів ви можете ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.