Білорусь порушила Олімпійське перемир’я: Боррель засудив дії Мінська

Європейський Союз звинуватив Білорусь у порушенні Олімпійського перемир’я через спробу насильно вивезти до Мінська легкоатлетку Христину Тимановську.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

– Заспокоївся, коли побачив, що Тимановська безпечно прибула до Польщі. Ще одна горда громадянка Білорусі змушена тікати з країни через дії диктаторського режиму Олександра Лукашенка, – написав Боррель.

Олімпійське перемир’я – грецька традиція, що з’явилася в VIII столітті до н. е. Його оголошували, щоб державу-господаря Ігор не атакували, а спортсмени та глядачі могли безпечно потрапляти на змагання.

Цю традицію відродили в 1992 році. З тих пір МОК закликає країни-учасники Ігор дотримуватися його під час сучасних Олімпіад.

Що відомо про ситуацію з Тимановською

На Олімпіаді в Токіо легкоатлетка поскаржилася на примус до участі в естафеті, до якої вона не готувалася. Більш того, спортсменку навіть не сповістили про це, по суті, поставивши перед фактом про внесення в список.

Потім дівчину спробували насильно вивезти з Японії, проте в аеропорту вона звернулася до поліцейських. Правоохоронці у співпраці з МОК забезпечили безпеку дівчини, а одразу три країни – Чехія, Польща та Словенія запропонували їй політичний притулок.

В результаті спортсменка прилетіла до Польщу, тоді як її родина перебуває на території України, де МЗС забезпечує для них всю необхідну допомогу і захист.

Фото: Instagram Христини Тимановської