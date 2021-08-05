Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (таблиця)

5 серпня у Токіо стартував 13-й день Олімпійських ігор 2020. Сьогодні спортсмени посперечаються за 27 комплектів нагород.

Незмінним лідером у медальному заліку Ігор вже декілька днів поспіль є Китай. На рахунку збірної цієї країни 71 нагорода. Учасники змагань здобули 32 золотих медалі, 23 срібних та 16 бронзових.

Другими у списку йдуть США з 84 медалями. В активі американців 27 золотих нагород, 33 срібних та 24 бронзових.

На третьому місці збірна Японії. Учасники Олімпіади-2020 здобули 41 перемогу. Наразі у них 21 золота медаль, сім срібних та 13 бронзових.

Україна у медальному заліку знаходиться на 37-й сходинці. Наші спортсмени вже завоювали 12 нагород – одна золота, дві срібних та дев’ять бронзових.

Сьогодні Людмила Лузан принесла Україні першу в історії нагороду у веслуванні. Вона зайняла третє місце у змаганнях з веслування на байдарках та каное на 200 м.

А вчора, 4 серпня, синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук першими в історії України здобули олімпійську медаль (бронзу) в артистичному плаванні.

Список медального рейтингу Олімпіади-2020

Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня. У змаганнях братимуть участь понад 150 спортсменів збірної України, які представляють 25 видів спорту. За весь час незалежності України це вже сьома Олімпіада.

Змагання мали відбутися минулого року, проте їх перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу. Україна в заліку перебуває на 37-й сходинці. Спортсменам вдалося завоювати дев’ять бронзових медалей. У суботу тенісистка Еліна Світоліна виборола п’яту бронзу для України, перемігши в непростому поєдинку проти Олени Рибакіної з Казахстану.

Спортивні змагання на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо буде представлено 33 види спорту та 50 дисциплін. Загалом розігруються 339 комплектів медалей. Серед нових видів спорту, що були додані цього року, виявилися серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

На Олімпійських іграх найпопулярнішими видами спорту залишилися легка атлетика, плавання та гімнастика.