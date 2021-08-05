Організаційний комітет літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо вибачився за ситуацію, що сталася під час церемонії нагородження українського дуету синхроністок Марти Фєдіної та Анастасії Савчук.

Представник комітету Ігор-2020 Такая Маса назвав ситуацію операційною помилкою.

— Хочу вибачитися за ситуацію з українськими синхроністками. Це була операційна помилка. Ще раз вибачаємося, – сказав він під час прес-конференції.

Під час церемонії нагородження диктор сплутала українських синхроністок із росіянками, назвавши їх представниками команди ОКР.

Коли на подіум мали піднятися Фєдіна та Савчук для вручення бронзових нагород, диктор оголосила: Бронзові медалі. Олімпійський комітет Росії.

На Іграх-2020 у Токіо російських спортсменів позбавили права виступати під прапором Російської Федерації, а замість гімну використовують фрагмент із Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковского.

Українські синхроністки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали першу в історії України медаль в артистичному плаванні. Спортсменки взяли бронзову медаль серед змагань дуетів.

Олімпійськими чемпіонками серед дуетів стали представниці ОКР Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина. Срібло завоювали китаянки Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.

Фото: НОК