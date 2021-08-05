Українки Олена Старікова та Любов Басова завершили виступи у фіналі у дисципліні кейрін на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Старікова фінішувала четвертою у заїзді, а Басова стала шостою.

Перемогу здобула представниця Нідерландів Шанне Браспеннінкс, другою прийшла новозеландка Елесс Ендрюс, а бронза дісталася канадській спортсменці Лоріан Дженест.

У півфінальній кваліфікації Старікова виграла заїзд у групі, а Басова показала третій результат.

Хто такі Басова та Старікова?

33-річна Любов Басова є досвідченою спортсменкою, родом із Вінницької області.

Вперше виступила на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році, а також брала участь в Олімпіаді в Ріо-2016.

На Іграх у Лондоні у кейріні вона не пройшла далі першого раунду, але у спринті дісталася чвертьфіналів та посіла сьому сходинку. Того ж року вона посіла четверту сходинку на чемпіонаті світу та перемогла на етапі Кубка світу у Пекіні у командних перегонах переслідуванні.

У 2011 та 2016 року ставала переможницею чемпіонату Європи у дисциплінах спринт та кейрін відповідно.

25-річна Олена Старікова народилася у Харкові. Вона є срібною призеркою чемпіонату світу-2019 у Прушкові у дисципліні гіт, а також переможницею чемпіонату Європи-2020 у дисципліні кейрін.

Вона є шестиразовою призеркою чемпіонатів Європи (три срібла і три бронзи) у дисциплінах кейрін, гіт, командний спринт та спринт.