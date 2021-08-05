Дві українки Олена Старікова та Любов Басова вийшли до фіналу змагань у велотреці у дисципліні кейрін на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Старікова з першим результатом стала переможницею у групі в 1/2 фіналі, а Басова кваліфікувалася з третьої позиції. До фіналу також вийшла представниця Нової Зеландії Елесс Ендрюс.

Басова зуміла пробитися до фіналу в останньому заїзді фактично на останніх секундах.

Українки залишили позаду себе олімпійську чемпіонку Ріо-2016 китаянку Тіанші Джонг, а також мексиканку Даніелу Луз Гонсалез Гаксіолу.

Хто такі Басова та Старікова?

33-річна Любов Басова є досвідченою спортсменкою, родом із Вінницької області.

За її плечима участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні та у Ріо-2016.

На Іграх у Лондоні у кейріні вона не пройшла далі першого раунду, але у спринті дісталася чвертьфіналів та посіла сьому сходинку. Того ж року вона посіла четверту сходинку на чемпіонаті світу та перемогла на етапі Кубка світу у Пекіні у командних перегонах переслідуванні.

У 2011 та 2016 року ставала переможницею чемпіонату Європи у дисциплінах спринт та кейрін відповідно.

25-річна Олена Старікова є срібною призеркою чемпіонату світу-2019 у Прушкові у дисципліні гіт, а також переможницею чемпіонату Європи-2020 у дисципліні кейрін.

Вона є шестиразовою призеркою чемпіонатів Європи (три срібла і три бронзи) у дисциплінах кейрін, гіт, командний спринт та спринт.