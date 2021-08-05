Українська спортсменка Анджеліка Терлюга розповіла про враження щодо срібної медалі з карате, яку вона завоювала на Олімпійських іграх в Токіо. За її словами, вона мріяла про медалі, але думала, що вона буде іншого кольору.

При цьому спортсменка заявила, що цей день залишиться в її пам’яті назавжди.

– Я мріяла про цю медаль, правда, сподівалася, що вона буде іншого кольору, але я сьогодні зробила все, що змогла. Вибачте, що не золото. Однак для мене це біле золото. Я віддала всю себе за останні п’ять років. Сьогодні я виходила на татамі зі своїми близькими в серці, зі своїми мріями. Думаю, цей день залишиться в моїй пам’яті назавжди, – розповіла Терлюга після поєдинку.

У Національному олімпійському комітеті заявили, що срібло Терлюги свідчить про те, що карате – не просто популярний вид єдиноборства, але вид спорту, який розвивається на високому рівні.

Нагадаємо, сьогодні Терлюга стала срібним призером Олімпійських ігор-2020 на Токіо з карате в особистому куміте у ваговій категорії до 55 кг.

У фіналі вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій з рахунком 1:5.

У півфіналі Терлюга здолала спортсменку з Тайбея Вень Цзи-Юнь, яка є дворазовим бронзовим призером чемпіонату світу з карате.

Джерело: НОК

Фото: НОК