Терлюга виборола срібло у карате на Олімпіаді-2020

Українка Анжеліка Терлюга стала срібною призеркою Олімпійських ігор-2020 у Токіо з карате в особистому куміте у ваговій категорії до 55 кг.

У фіналі вона поступилася представниці Болгарії Івет Горанову з рахунком 1:5.

Що відомо про Анжеліку Терлюгу?

29-річна українська каратистка Анжеліка Терлюга змагається у ваговій категорії до 55 кг. Вона родом із Одеси.

У 2018 році спортсменка очолила рейтинг Міжнародної федерації карате у своїй ваговій категорії.

У її активі перемога на чемпіонаті Європи-2018 в особистому куміте та перемога на чемпіонатах Європи у 2017 та 2019 у командному куміте.

У її активі десятиразовою переможницею турнірів Карате 1 Прем’єр-ліга: Кобург та п’ятиразовою тріумфаторкою турнірів серії Карате 1 Серія А.