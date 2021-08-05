Здається, ніби це сон: українка Лузан про перемогу у веслуванні на Олімпіаді-2020

Сьогодні веслувальниця Людмила Лузан із України стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Спортсменка присвятила свою перемогу мамі.

Після заїзду Лузан емоційно прокоментувала фінальне змагання на Олімпіаді-2020. Вона досі не може повірити, що завоювала бронзу.

– Здається, що я сплю, це сон і не можу повірити. Стільки років йшла до медалі, я настільки щаслива, – каже спортсменка.

Лузан подякувала усім, хто її підтримував, а особливо – тренерам. За її словами, вони разом прийшли до цієї нагороди.

– Звичайно, я мріяла перемогти. Але це перша Олімпіада і впевнена, що на мене ще чекатимуть золоті медалі, – додала вона.

Водночас спортсменка уже рішуче налаштована до іншого змагання з веслування на байдарках та каное на 500 м.

– Чекає моя коронна дистанція – 500 метрів у двійці. Там я і хочу показати результат. Але не можу повірити, що в мене є бронза, – поділилась Лузан.

Свою нагороду 24-річна спортсменка з Івано-Франківська присвятила мамі.

За словами Лузан, мама мріяла, що її донька буде на Олімпіаді і візьме там медаль.

– Немає нічого неможливого. Просто потрібно вірити в те, що робиш. Також є люди, які підтримують. Тому завдяки цьому можна звернути гори, – додала спортсменка.

Сьогодні Людмила Лузан проплила дистанцію 200 м за 47.034 секунди та посіла третє місце.

Вона принесла першу нагороду Україні у веслуванні та дев’яту бронзу на Олімпіаді-2020.

У цій дисципліні олімпійською чемпіонкою стала американка Невін Гаріссон (45.932 секунди). А срібною призеркою – представниця Канади Лоренс Венсан-Лапуант (46.786 секунди).

Джерело: Sport.ua

Фото: ФКУ