Здається, ніби це сон: українка Лузан про перемогу у веслуванні на Олімпіаді-2020

Сьогодні веслувальниця Людмила Лузан із України стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Спортсменка присвятила свою перемогу мамі.
Після заїзду Лузан емоційно прокоментувала фінальне змагання на Олімпіаді-2020. Вона досі не може повірити, що завоювала бронзу.
– Здається, що я сплю, це сон і не можу повірити. Стільки років йшла до медалі, я настільки щаслива, – каже спортсменка.
Лузан подякувала усім, хто її підтримував, а особливо – тренерам. За її словами, вони разом прийшли до цієї нагороди.
– Звичайно, я мріяла перемогти. Але це перша Олімпіада і впевнена, що на мене ще чекатимуть золоті медалі, – додала вона.
Водночас спортсменка уже рішуче налаштована до іншого змагання з веслування на байдарках та каное на 500 м.
– Чекає моя коронна дистанція – 500 метрів у двійці. Там я і хочу показати результат. Але не можу повірити, що в мене є бронза, – поділилась Лузан.
Свою нагороду 24-річна спортсменка з Івано-Франківська присвятила мамі.
За словами Лузан, мама мріяла, що її донька буде на Олімпіаді і візьме там медаль.
– Немає нічого неможливого. Просто потрібно вірити в те, що робиш. Також є люди, які підтримують. Тому завдяки цьому можна звернути гори, – додала спортсменка.
Сьогодні Людмила Лузан проплила дистанцію 200 м за 47.034 секунди та посіла третє місце.
Вона принесла першу нагороду Україні у веслуванні та дев’яту бронзу на Олімпіаді-2020.
У цій дисципліні олімпійською чемпіонкою стала американка Невін Гаріссон (45.932 секунди). А срібною призеркою – представниця Канади Лоренс Венсан-Лапуант (46.786 секунди).
Джерело: Sport.ua
Фото: ФКУ