Здійснив дитячу мрію: Беленюк розповів про шлях до перемоги на Олімпіаді-2020 і запальний гопак

4 серпня борець Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Він вперше у своїй кар’єрі став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг.

Після тріумфу борець із національним прапором виконав український народний танець гопак на борцівському килимі.

У коментарі Фактам ICTV Жан Беленюк розповів про шлях до перемоги, а також про значення гопака для нього.

Мрія дитинства

– Усі спортсмени, які тренуються, мріють стати олімпійськими чемпіонами. І сумно, коли ти зупиняєшся за крок до цієї медалі, – каже борець.

Він пригадав свій виступ на Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро. Тоді Беленюк завоював срібло.

– Я був засмучений. Але налаштував себе на те, що наступного разу все ж таки спробую виграти золото, – ділиться Беленюк.

За словами олімпійського чемпіона, шлях до перемоги був важким. Адже існують карантинні обмеження, які вносять свої корективи.

– Олімпіаду перенесли на рік, і умови не зовсім комфортні для тренувань, але хоч там як я здійснив свою дитячу мрію і став олімпійським чемпіоном, – коментує він.

Гопак – традиція святкування

За словами Беленюка, український народний танець, це вже традиція для нього.

– Це чудова традиція – святкувати свої перемоги, виконуючи гопак. Так склалось, що в дитинстві я займався танцями, тож деякі навички в мене залишились, – пояснює борець.

???? Український борець Жан Беленюк здобув першу для України золоту медаль на Олімпіаді-2020. pic.twitter.com/VcUPGTDdZj — Шо Там? (@Sho_Tam_) August 4, 2021

Як додав Беленюк, він виконує танець, коли є вагомий привід. Зокрема, такі моменти для нього були на чемпіонаті Європи, Європейських іграх і на Олімпіаді 2020.

За словами борця, він танцює, щоб дати позитивний заряд українцям, які чекають перемог.

У середу український борець здолав представника Угорщини Віктора Льорінца у фінальному поєдинку Ігор-2020 з рахунком 5:1.

Напередодні, у півфіналі Олімпіади, Беленюк переміг хорвата Івана Гуклека з рахунком 7:1.

30-річний борець на шляху до перемоги також здолав алжирського борця Башира Сіда Азара (1:1) та чинного чемпіона Європи із Сербії Зураба Датунашвілі (3:1).

Фото: НОК