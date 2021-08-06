Вільна боротьба на Олімпіаді 2020: Лівач програла в чвертьфіналі

6 серпня українська борчиня Оксана Лівач впевнено пройшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор 2020 у Токіо. Вона бере участь у змаганнях з вільної боротьби серед жінок у вазі до 50 кг.
Оновлено 7.30. Лівач в 1/4 фіналу програла бронзовій призерці Ігор-2016 Сунь Янань з Китаю. Поєдинок закінчився з рахунком 3:7.
Однак в українки ще є шанси продовжити боротьбу за бронзову медаль. Але для цього потрібно, щоб китаянка у наступному турі здобула перемогу над представницею США Сарою Гільдебрандт.
24-річна борчиня в 1/8 фіналу Олімпіади-2020 всуху знищила представницю Нігерії Адіят Ідріс.
Сутичка завершилася в першому періоді достроково. Адже українка вже набрала 10 очок.
У чвертьфіналі Лівач посперечається за путівку до півфіналу з китаянкою Сунь Янань.
Хто така Оксана Лівач
24-річна борчиня вільного стилю до 50 кг народилась у Івано-Франківській області.
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У її активі перемоги на чемпіонаті світу 2018 та чемпіонату Європи 2019.
Фото: НОК