Російський клуб Рубін стартував у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій-2021/22. Казанський клуб на виїзді зіграв унічию 0:0 з польським Ракувом.

Хоча матч був не результативним він точно запам’ятається користувачам соціальних мереж через казус із формою російського клубу.

Під час матчу у місті Ченстохов розпочався дощ, але форма Рубіна була не готова до таких природних умов.

Літери та цифри на спині джерсі почали відклеюватися вже у першому таймі.

У Twitter казанський клуб вирішив виправдатися за такий казус. Вони твітнули фото грузинського хавбека Хвіча Кварацхелії з відклеєними літерами, яке підписали:

— Грайте не за прізвище на спині, а за емблему на грудях.

На цьому казуси не закінчилися. На другий тайм матчу деякі футболісти казанського клубу вийшли у футболках з намальованими фломастером номерами. Деякі джерсі були без прізвищ.

Та виступати у такому екіпіруванні головний арбітр зустрічі Жоау Педру Піньейру їм не дозволив і відправив у роздягальні за резервною формою. Через це матч відновили пізніше.

Цікаво, що одними із перших про відклеєні літери почали жартувати у російській Прем’єр-лізі.

Офіційний акаунт РПЛ у Twitter опублікував фото перманентного маркера, позначив у дописі Рубін та написав: вам, схоже, знадобиться у перерві.

Технічним спонсором російського Рубіна є німецька компанія Jako.

Востаннє казанський Рубін грав у єврокубках у сезоні-2015/16, коли відібрався через кваліфікацію у груповий етап Ліги Європи, але не зумів вийти до плей-оф.

Фото: ФК Рубін