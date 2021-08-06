Український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо в особистому куміте.

У півфіналі наш спортсмен поступився представнику Італії Луїджи Буза з рахунком 3:0.

У фіналі Буза побореться за золото із азербайджанським спортсменом Рафаелем Агаєвим.

Зі стадії групового етапу Горуна достроково кваліфікувався до медальних боїв після двох перемог та однієї нічиєї. В останньому матчі групи він зазнав поразки від єгиптянина Абдаллі Абдельазізу.

Хто такий Станіслав Горуна?

32-річний Станіслав Горуна родом зі Львова. Він виступає у карате у ваговій категорії до 75 кг.

Горуна став першим українським каратистом, який виборов медаль на чемпіонаті світу серед дорослих. Це була бронза у Бремені у 2014 році.

Поєдинок на тому ЧС у півфіналі за участю Горуни вважається найскандальнішим на турнірі. Після завершення сутички українця визнали переможцем, але потім суддівська колегія викликала суперників повторно на татамі і оголосила переможцем японця Тані Руічі.

Тричі Станіслав очолював рейтинг серії змагань K1 Premier League та ставав переможцем Прем’єр-ліги у 2013, 2014 та 2017 роках. У його активі золото Європейських ігор-2019 у Мінську.

Горуна – чинний переможець чемпіонату Європи з карате, що відбувся у Поречі.

Фото: НОК