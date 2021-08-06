У п’ятницю, 6 серпня, на Олімпійських іграх 2020 у Токіо український каратист Станіслав Горуна посів друге місце в групі А. Таким чином спортсмен вийшов у півфінал та забезпечив собі щонайменше бронзу.

У першій сутичці українець змагався з японцем Кеном Нісімурою. З рахунком 2:1 Горуна вийшов переможцем.

У другому поєдинку Горуна з мінімальною перевагою зумів вирвати перемогу в американця Томаса Скотта. Бій закінчився з рахунком 2:1.

Третій поєдинок проти представника Угорщини Габора Харспатакі завершився нічиєю (0:0).

У заключному поєдинку групи А наш каратист виступав вже у статусі півфіналіста. Однак у цій сутичці він поступився єгиптянинові Абдаллі Абдельазізу (1:4).

Таким чином Горуна з двома перемогами та однією нічиєю зумів вийти з групи у протистояння за медалі.

У півфіналі Олімпіади-2020 українець зустрінеться з Рафаелем Агаєвим із Азербайджану.

Що відомо про Станіслава Горуна

32-річний атлет родом зі Львова. Він бере участь у змаганнях із карате у категорії куміте до 75 кг.

Наш спортсмен один з найвідоміших каратистів у світі. Також він заслужений майстер спорту України (2019 рік).

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У 2021 році Горуна став чемпіоном Європи. Також на його рахунку перемоги Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року.

У 2014 році каратист став бронзовим призером чемпіонату світу. Він перший українець, який завоював медаль на ЧС серед дорослих.

Шість разів каратист здобував перемогу на турнірах серії Карате 1 Прем’єр-ліга: Франкфурт (2013), Дордрехт (2013), Париж (2014), Париж (2017), Стамбул (2018), Рабат (2019),

У його активі одна перемога турніру серії Карате 1 Серія А – Сантьяго (2019).

Атлет є капітаном збірної України з карате. Станом на травень 2021 року він йде четвертим в олімпійському рейтингу та третім у світовому.

Фото: НОК