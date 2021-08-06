Олімпіада 2020 – веслування на каное: Лузан та Четверикова вийшли до півфіналу

У п’ятницю, 6 серпня, українки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова вийшли до півфіналу Олімпійських ігор 2020. Вони першими фінішували у кваліфікаційному заїзді у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на 500 метрів.

Українки пропливли дистанцію за 2:01,156 і впевнено вибороли собі путівку у наступний етап.

Також разом з Лузан та Четвериковою напряму вийшли до півфіналу і представниці Угорщини. Вони пропливли 500 метрів за 2:02, 344.

Іншим командам, які посіли 3-7 місця, потрібно буде посперечатись за путівку до півфіналу у чвертьфіналі.

7 серпня відбудуться півфінальні заїзди. Їхній початок о 3.30 за київським часом.

Що відомо про каноїсток

23-річна Анастасія Четверикова – бронзова призерка чемпіонату світу та чемпіонка Європи.

На Європейських іграх 2019 вона стала четвертою на олімпійській дистанції 200 метрів, а у парі з Людмилою Лузан посіла п’яте місце на дистанції 500 метрів.

На чемпіонаті світу 2019 вона завоювала бронзову медаль на дистанції 500 метрів.

24-річна Людмила Лузан на чемпіонаті Європи 2021 року показала свій найкращий результат у кар’єрі, здобувши чотири медалі.

В одиночних змаганнях вона перемогла на дистанції 500 метрів, а також стала другою на олімпійській дистанції 200 метрів.

Напередодні На Іграх-2020 Лузан завоювала бронзову медаль у змаганнях з веслування на байдарках та каное на 200 м. Це перша в історії України нагорода у веслуванні.

У фінал наша спортсменка пройшла з першого місця. Вона подолала 200 м у заїзді каное-одиночок за 47.339 секунди.

4 серпня вона здобула перемогу в першому заїзді каное-одиночок.

Фото: ФКУ