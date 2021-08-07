Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк після тріумфу на Олімпіаді-2020 у Токіо розповів, як зміг вийти на килим після складної травми плеча, яку отримав за три тижні до змагань.

12 липня у спортсмена під час тренування вперше в житті вилетіло плече із суглобової сумки. Сталося це, коли він невдало приземлився ліктем на мат.

– Можливо, місце приземлення було мокре від поту, тому лікоть прослизнув. Досі дивуюся, як це могло статися, – аналізує Жан Беленюк.

Борець зізнається: не раз бачив, як таке ставалось з іншими спортсменами на змаганнях та тренуваннях, але ніколи б не міг подумати, що таке може статися з ним напередодні найважливішого старту в житті.

– Усі п’ять років підготовки відразу промайнули перед очима. Мільйон думок в голові, а головне – біль від незвичного положення плечової кістки поза суглобом! Відразу ж навколо мене зібралися тренери. Усі були шоковані… Хтось побіг викликати швидку. У таких ситуаціях починається метушня. Самі розумієте, олімпійська надія травмувалася… – пригадує ті миті українець.

За його словами, за кілька хвилин плече чи то саме, чи то після маніпуляцій лікаря, стало на місце.

Відразу після цього Жана Беленюка почало нудити. Йому вкололи знеболювальні та дали понюхати нашатирний спирт.

Борцеві вдягли бандаж та повезли на МРТ плечового суглоба.

– Уночі, ясна річ, заснути не міг. Навіть не через набряк і те, що нило плече, а через те, який вердикт уранці оголосять лікарі, – зауважує спортсмен.

Два лікарі, яким Жан Беленюк із командою показали результати томографії, повідомили, що в нього відірвалася суглобова губа. Вирішити проблему можна було двома шляхами – шість тижнів носити бандаж в надії, що плече заживе без оперативного втручання або ж зробити операцію, реабілітація після якої триватиме тих самих шість тижнів.

– Коли лікарі дізнавалися, що в нас немає шести тижнів, а є рівно 21 день до виходу на килим олімпійського турніру, вони замовкали на певний час, очевидно, добираючи необхідні слова. А потім намагалися пояснити, що так швидко регенерація тканин не відбувається і що з таким плечем мене не повинні пустити на килим, – пригадує Жан Беленюк.

Однак тренер Беленюка вирішив, що Олімпіаду-2020 вони не пропустять, а протягом часу, що залишився, розроблятимуть плече.

У цей час спортсмен не міг підняти руку вище ніж на 90 градусів, не міг вдягнутись без сторонньої допомоги та тримати тацю в їдальні.

Двічі на день у Жана Беленюка були реабілітаційні процедури, знеболювальні уколи, комплекси вправ для розробки й збереження м’язового тонусу плеча та окремі тренування для підтримки загальної форми.

Мене б порвали на британський прапор: Жан Беленюк про травму перед Олімпіадою-2020 / 3 фотографии

Перший тиждень олімпієць був у бандажі, а під час другого вже працював без нього.

Та найскладніше було, зізнається спортсмен, приймати смс-повідомлення від інших людей, бо нікому не розповідав про свою травму.

– Писали: Ну що ти, чемп (чемпіоне, – Ред.), порви там всіх, ми в тебе віримо, потрібно забирати своє золото! А я в цей час лежав на ліжку з льодом на плечі і не міг дотягтися ні до чого хворою рукою. Я думав: Господи, добре, що ці люди мене зараз не бачать, вони б сильно здивувалися, якби побачили мій стан. Плюс мені, як повітря, потрібна була ця медаль. Можливості у разі поразки списати все на травму в мене не було! Мене б порвали на британський прапор! Прекрасно це розумів – депутат, поліз у спорт, повезли по блату, та ще й не дав іншому спортсмену можливості себе показати! Словом, неоране поле для польоту журналістської думки, – зазначає Жан Беленюк.

Однак завдяки тренуванням до дня старту українець вже міг підняти руку вгору на 160 градусів.

– Результат вам відомий! Можу сказати із 100-відсотковою упевненістю, що ця ситуація зробила мене сильнішим. Можливо, тільки з такою концентрацією на процесі підготовки в мене з’являлася можливість стати олімпійським чемпіоном, – припускає володар золотої медалі Олімпіади-2020 у Токіо.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк після здобуття золотої медалі повернувся до України 6 серпня. В аеропорту переможця зустрічали близькі друзі, родичі, вболівальники, відомі спортсмени та журналісти.

Джерело: Жан Беленюк

Фото: Жан Беленюк