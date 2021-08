Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш закінчує свій шлях у бірмінгемській Астон Віллі. Гравець продовжить свою кар’єру в Манчестер Сіті.

Англійський клуб офіційно оголосив про придбання 25-річного футболіста.

Як повідомили на сайті клубу, Гріліш вже підписав контракт з командою. Відповідна угода розрахована до червня 2026 року.

HE’S HERE!

We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.

Welcome to City, Jack!

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021