Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш закінчує свій шлях у бірмінгемській Астон Віллі. Гравець продовжить свою кар’єру в Манчестер Сіті.

Англійський клуб офіційно оголосив про придбання 25-річного футболіста.

Як повідомили на сайті клубу, Гріліш вже підписав контракт з командою. Відповідна угода розрахована до червня 2026 року.

HE’S HERE! We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal. Welcome to City, Jack! ???? ???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

Щодо переходу футболіста деталей не розголошують. Однак, за даними The Guardian, трансфер Гріліша обійшовся Манчестеру Сіті близько в €117 млн (£100 млн).

Зазначається, що такий перехід став найдорожчим в історії англійської Прем’єр-ліги.

За Манчестер Сіті Гріліш виступатиме під 10 номером. Раніше цей номер належав Серхіо Агуеро, який перейшов в Барселону.

Що відомо про Джека Гріліша

Усю свою кар’єру гравець присвятив Астон Віллі. У її складі він відіграв 213 матчів, забив 32 гола та віддав 43 результативні передачі. Лише один сезон він зіграв за Ноттс Каунт, тоді гравця взяли в оренду.

У минулому сезоні Гріліш зіграв 27 поєдинків на клубному рівні. Тоді він забив сім м’ячів і віддав 12 передач.

Уже в суботу, 7 серпня, Манчестер Сіті відкриває новий сезон Суперкубка Англії. Зустріч відбудеться о 19.15 за київським часом з Лестером.

Джерело: ManCity, The Guardian