Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (таблиця)

6 серпня у японській столиці Токіо стартував 14-й день Олімпійських ігор 2020. Цього дня спортсмени посперечаються за 23 комплекти нагород.

Наразі позицію лідера посідає Китай. У активі збірної цієї країни 74 медалі – 32 золотих, 24 срібних та 16 бронзових.

На другому місці США. На рахунку американців 92 медалі, серед них 30 золотих, 35 срібних і 27 бронзових.

Третя позиція у медальному заліку Олімпіади-2020 дісталася Японії. Загалом їм вдалося завоювати 47 медалей – 22 золотих, 10 срібних і 15 бронзових.

Україна посідає 36-ме місце. За цей час національна команда зуміла вибороти 13 нагород – одна золота, три срібні та дев’ять бронзових.

Також у топ-10 збірних Олімпійських ігор 2020 – Австралія, Олімпійський комітет Росії, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди.

Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня. У змаганнях беруть участь понад 150 спортсменів збірної України, які представляють 25 видів спорту. За весь час незалежності України це вже сьома Олімпіада.

Змагання мали відбутися минулого року, проте їх перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу. Україна в заліку перебуває на 36-й сходинці. Спортсменам вдалося завоювати дев’ять бронзових медалей. У суботу тенісистка Еліна Світоліна виборола п’яту бронзу для України, перемігши в непростому поєдинку проти Олени Рибакіної з Казахстану.

Спортивні змагання на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо буде представлено 33 види спорту та 50 дисциплін. Загалом розігруються 339 комплектів медалей. Серед нових видів спорту, що були додані цього року, виявилися серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

На Олімпійських іграх найпопулярнішими видами спорту залишилися легка атлетика, плавання та гімнастика.