Дякуємо за емоції та медалі: Зеленський привітав олімпійців зі сріблом

Президент України Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Хижняка, а також каноїсток Людмилу Лузан і Анастасію Четверикову із срібними медалями літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

26-річний боксер Олександр Хижняк – дворазовий чемпіон Європи 2017 та 2019 років, виборов срібло у поєдинку із бразильцем Ебертом Соузою.

– Хижняк – віце-чемпіон Олімпійських ігор! Український боксер здобув срібло у ваговій категорії до 75 кг. Щирі вітання, – написав президент в Instagram.

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Українські каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, які завоювали срібло Олімпіади в Токіо, також отримали подяку від Зеленського.

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– Ранок для України починається зі срібла завдяки Людмилі Лузан та Анастасії Четверіковій! Наші дівчата-каноїстки продемонстрували волю й характер на 500-метрівці! Дякуємо за емоції та медалі, – привітав дівчат президент.

Українки завоювали срібну медаль у фіналі Олімпіади в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Вони показали час 1.57,499 секунди і відстали від лідерів лише на 2,004 секунди. Перемогу здобули китаянки, а бронза дісталася Канаді.