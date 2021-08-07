Український боксер Олександр Хижняк прокоментував дії рефері після нокдауну спортсмена у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо.

Тоді Хижняк домінував над представником Бразилії Гебертом Консайсаном, але в третьому раунді пропустив потужний удар і впав. Він зміг підвестися на ноги за декілька секунд, проте суддя з незрозумілої причини зафіксував нокаут та віддав перемогу бразильцю.

Український боксер був готовий продовжувати бій.

– Я відразу піднявся після удару. Не можу сказати, що я не міг продовжувати поєдинок. Напевно, через 4 або 5 секунд я вже відновився, відчував себе добре, – заявив він.

Боксер додав, що не може пояснити дії судді поєдинку.

– У багатьох поєдинках рахують до 9, і після цього бій триває. Не знаю, чому суддя відразу не дав продовжувати. Сталося так, як сталося, на все воля Бога. Спасибі йому і за це. Хотілося перемогти, – сказав Хижняк.

Метою спортсмена було золото, але він програв фінал Олімпіади нокаутом і взяв срібло.

– Напевно, потрібно ще раз пройти цей шлях, – поділився думками боксер.

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У 2018 році разом із фехтувальницею Ольгою Харлан Хижняка визнали найкращим спортсменом України.

Боксер виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду Українські отамани у четвертому та п’ятому сезонах, де здобув п’ять перемог та зазнав чотирьох поразок.

Фото: НОК