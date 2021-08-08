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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Олександрія обіграла Шахтар у матчі третього туру УПЛ

Шахтар Олександрія

7 серпня відбувся матч третього туру Української прем’єр-ліги, в якому зіграли спортсмени з футбольних клубів Шахтар та Олександрія. Зустріч завершилася з рахунком 1:2.

Склади команд

  • Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Степаненко, Майкон, Дентіньо, Марлос, Мудрик, Патрік, Матвієнко, Корнієнко.
  • Запасні: Пятов, Кривцов, Марлон, Антоніо, Тете, Траоре, Судаков, Конопля, Педріньо.
  • Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Спінеллі, Третьяков, Мірошніченко, Одарюк, Демченко, Цуріков, Копина, Дубра.
  • Запасні: Горох, Мельник, Стецьков, Калюжний, Дришлюк, Кожушко, Рибалка, Новіков, Устименко.

Поєдинок відбувся у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. На шостій хвилині рахунок відкрила Олександрія. Одарюк виконав подачу на дальню сторону штрафної. Цуріков скинув на Третьякова, а футболіст проштовхнув м’яч у ворота.

Однак Шахтар вирішив не відставати та на 15 хвилині забив гол у свою користь. Додо з правого флангу штрафного прострілив після пасу Дентіньйо, а Корнієнко залишалося влучити у ворота.

На 22 хвилині Цуріков від лицьової на лівому фланзі атаки зумів віддати простріл для Ковальця, водночас футболіст вирішив не відтягувати час та пробив у ворота. Перший тайм завершився рахунком 1:2 на користь Олександрії.

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