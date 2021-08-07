Львів’янка Олена Старікова стала півфіналісткою Олімпіади-2020 у велотреці.

25-річна українка виграла два з трьох заїздів у чвертьфіналі і це дозволило їй потрапити до 1/2.

За місце у півфінальній стадії Олена вибила з боротьби віцечемпіонку Олімпійських Ігор-2020 в командному спринті Лею Фридріх з Німеччини.

Напередодні Старікова з першим результатом стала переможницею у групі в 1/2 фіналі, а Басова кваліфікувалася з третьої позиції. До фіналу також вийшла представниця Нової Зеландії Елесс Ендрюс.

Басова зуміла пробитися до фіналу в останньому заїзді фактично на останніх секундах.

Українки залишили позаду себе олімпійську чемпіонку Ріо-2016 китаянку Тіанші Джонг, а також мексиканку Даніелу Луз Гонсалез Гаксіолу.

У 2020 році на чемпіонаті Європи з велосипедного спорту на треку, що тривав у Болгарії, Олена Старікова виборола три медалі: золото у кейрині та дві бронзи – у спринті та командному спринті.

Олена Старікова навчається у Львівській школі вищої спортивної майстерності та представляє Збройні сили України, зокрема Навчально-спортивну базу літніх видів спорту.