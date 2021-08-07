7 серпня в японській столиці Токіо відбуватиметься 15-й день Олімпійських ігор 2020. У цей день буде розіграно 34 комплекти нагород – найбільша кількість за весь час. Представники України змагатимуться за 11 нагород.

На сьогоднішній день в медальному заліку лідерство продовжує утримувати Китай. У збірної КНР в активі 37 золотих, 28 срібних і 17 бронзових нагород.

Американці в сумі завоювали більшу кількість медалей – 101 проти 82, однак оскільки у них менше олімпійських чемпіонів – вони посідають друге місце з показником: 33 золота, 36 срібла і 32 бронзи.

На третьому місці залишається Японія. У них в загальній сумі 52 нагороди: 24 бронзових, 12 срібних і 16 бронзових медалей.

У топ-10 збірних Олімпійських ігор 2020 – Великобританія, Олімпійський комітет Росії, Австралія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Франція.

Україна продовжує опускатися в рейтингу і зараз займає 42 місце із 16-ма медалями. В активі нашої збірної одна золота, п’ять срібних і десять бронзових медалей.

Відкриття Олімпіади в Токіо відбулося 23 липня. Україну там представляє більше 150 спортсменів, які змагаються в 25 видів різних спорту. З моменту проголошення незалежності України це вже сьомі за рахунком Ігри.

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Змагання повинні були відбутися ще в минулому році, але вони були перенесені на 2021-й через початок пандемії коронавірусу.

За сьогоднішній день загальна скарбничка України поповнилася вже двома срібними медалями – спочатку друге місце в запливі на каное-двійці на 500 метрів посіли Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, а потім через несправедливе рішення судді в фіналі боксерського турніру у вазі до 75 кг програв Олександр Хижняк.

Спортивні змагання на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо буде представлено 33 види спорту та 50 дисциплін. Загалом розігруються 339 комплектів медалей. Серед нових видів спорту, що були додані цього року, виявилися серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

На Олімпійських іграх найпопулярнішими видами спорту залишилися легка атлетика, плавання та гімнастика.