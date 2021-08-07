Ребров замінить Шевченка на посаді тренера збірної України – Маркевич

Головним тренером збірної України з футболу замість Андрія Шевченка, контракт якого нещодавно завершився, буде призначено екс-тренера Динамо Київ і угорського Ференцвароша Сергія Реброва.

Про це розповів екс-голова Комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич в одному з інтерв’ю.

– Користуючись нагодою, хочу побажати йому успіхів. Ребров завжди може розраховувати на мою підтримку. Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п’ять років. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала у вісімці кращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів домагалися і збірні інших вікових груп, – сказав Маркевич.

За словами екс-тренера Металіста та Дніпра, про призначення буде оголошено вже 9 серпня, після того як кандидатуру нового головного тренера буде затверджено Виконкомом УАФ.

Він також пояснив, що пішов у відставку з УАФ, оскільки після Євро-2020 вирішив відновити активну тренерську кар’єру.

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Тренерська кар’єра Реброва

Сергій Ребров розпочав свою самостійну тренерську кар’єру в 2014 році після звільнення Олега Блохіна з поста головного тренера Динамо Київ. Спочатку його було призначено виконуючим обов’язки, але він одразу ж виграв Кубок України, після чого став повноцінним тренером киян.

Коуч не лише перервав гегемонію Шахтаря у внутрішньому чемпіонаті, двічі поспіль приводячи Динамо до чемпіонства, але і став першим з часів Валерія Лобановського, кому вдалося вивести команду з групи Ліги Чемпіонів. Після завершення контракту він не продовжив угоду, а підписав контракт з клубом Аль-Ахлі із Саудівської Аравії, з яким завоював срібло місцевого чемпіонату.

Потім Ребров перейшов до угорського Ференцварошу з яким також двічі поспіль вигравав чемпіонство, а також вперше за 15 років вивів команду в груповий етап єврокубків, а минулого зміг вперше за 25 років кваліфікувати угорський клуб в групу Ліги Чемпіонів.

Джерело: Meta-ratings.com.ua

Фото: прес-служба Динамо Київ