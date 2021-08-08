Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах передав олімпійський прапор меру Парижа Анн Ідальго. Згідно з планом, наступні літні Олімпійські ігри повинні пройти у Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

У Токіо відбулася урочиста церемонія закриття Олімпіади, під час якої президент МОК символічно передав прапор Олімпіади міській голові Парижа.

Також каноїстка Людмила Лузан винесла прапор України на закритті Олімпіади. Спортсменка поділилася, що це було для неї величезною честю.

За словами українки, вона стрибала від щастя, коли дізналася про те, що їй довірили нести державний символ під час святкової події. Президент МОК Томас Бах оголосив Олімпійські ігри у Токіо закритими.

За цей час наші спортсмени принесли у скарбничку України 19 нагород – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових медалей. Національний олімпійський комітет поділився, що пишається нашими олімпійцями.

Медальний залік ОІ-2020 очолили Сполучені Штати Америки, на другому місці – Китай, а третьому – Японія, яка стабільно трималася на цій позиції.