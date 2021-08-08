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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Каноїстка Лузан винесла прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020

Каноїстка Лузан винесла прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020

Українська спортсменка Людмила Лузан, яка спеціалізується на веслуванні на байдарках та каное, винесла наш прапор на церемонії закриття Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Від кожної країни вийшов один представник, який проніс прапор на урочистому заході. Раніше каноїстка розповіла, що стрибала від щастя, коли дізналася, що вона виноситиме державний символ на закритті.

Олімпійські ігри 2020: каноїстка Лузан винесла прапор України на церемонії закриття

На церемонії відкриття ОІ-2020 вперше в історії спортивних змагань виходили по два спортсмени від кожної держави. Чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин та трикратна бронзова призерка Олімпіади Олена Костевич пронесли прапор України 23 липня на відкритті спортивних змагань.

Українські спортсмени вибороли 19 нагород на Олімпійських іграх у Токіо. Наші чемпіони виграли одну золоту, шість срібних та 12 бронзових олімпійських медалей. Україна потрапила у топ-20 світу за кількістю нагород на ОІ-2020 у Токіо.

Медальний залік очолили США, друга місце посів Китай, а на третьому стабільно трималася Японія. У топ-10 потрапили Нідерланди, Велика Британія, Італія та інші країни.

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Церемонія закриття Олімпійських ігор-2020 – онлайн-трансляція

Фото: Getty Images

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