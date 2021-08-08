Олімпійські ігри у Токіо 2020 – медальний залік (таблиця)

8 серпня в японській столиці Токіо проходить 16-й день Олімпійських ігор 2020 та урочисте закриття спортивних змагань. У цей день розіграють 13 комплектів нагород. На Олімпіаду вийдуть дев’ять представників України.

Станом на сьогодні, у медальному заліку лідерство утримують Сполучені Штати Америки. В активі збірної США – 39 золотих, 41 срібна та 33 бронзових нагород.

Американці сумарно здобули найбільшу кількість медалей – 113 нагород. Китай посідає друге місце з показником – 38 золота, 32 срібла та 18 бронз.

На третьому місці стабільно залишається Японія. У них у загальній сумі 58 нагород – 27 бронзових, 14 срібних та 17 бронзових медалей.

У найкращій десятці збірних Олімпійських ігор 2020 – Велика Британія, ОКР, Австралія, Нідерланди, Німеччина, Італія та Франція.

Україна зараз посідає 44 місце з 19-ма медалями. В активі нашої збірної одна золота, шість срібних та 12 бронзових медалей. Україна офіційно завершила свій виступ на ОІ-2020.

Відкриття Олімпіади в Токіо відбулося 23 липня. Україна представила понад 150 спортсменів, які змагалися у 25 видах спорту. З моменту проголошення незалежності України – це вже сьома за рахунком Олімпіада.

Змагання повинні були відбутися ще минулого року, але їх перенесли на 2021-й через початок пандемії коронавірусу.

За сьогоднішній день загальна скарбничка України поповнилася двома срібними медалями – спочатку друге місце в запливі на каное-двійці на 500 метрів посіли Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, а потім через несправедливе рішення судді в фіналі боксерського турніру у вазі до 75 кг програв Олександр Хижняк.

Сьогодні велосипедистка Олена Старикова виборола срібло в скарбничку України – у змаганні вона перемогла представницю Німеччини Лею Фрідріх.

Спортивні змагання на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо представили 33 види спорту та 50 дисциплін. Загалом розіграли 339 комплектів медалей. Серед нових видів спорту у цьому році – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

На Олімпійських іграх найпопулярнішими видами спорту залишилися легка атлетика, плавання та гімнастика.