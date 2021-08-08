У неділю, 8 серпня, завершуються 32-гі літні Олімпійські ігри. Урочиста церемонія закриття Олімпіади-2020 відбудеться на Національному стадіоні Токіо.

Початок церемонії закриття Олімпійських ігор у японській столиці запланований на 13.15 за київським часом.

Церемонія закриття Олімпіади-2020 – онлайн-трансляція

Закриття Олімпіади-2020 відбудеться вже за декілька днів. Подивитися урочисту подію можна буде за допомогою онлайн-трансляції на UA: Перший.

Також закриття Ігор-2020 у Токіо глядачі матимуть змогу переглянути у прямій трансляції на Суспільне Спорт.

Яскраві моменти на Олімпійських іграх-2020

Олімпійські змагання стартували 23 липня. Факти ICTV пропонують пригадати, як проходила церемонія відкриття Олімпіади-2020 та чим вона була особливою.

Ігри у Токіо мали відбутися ще торік, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи. Тому Олімпіаду довелось перенести.

Цього року у змаганнях взяли участь понад 11 тис. спортсменів із 206 країн. Вони борються за нагороди у 339 категоріях та 33 видах спорту.

Нашу національну збірну представляють 157 осіб у 25 видах спорту.

Станом на 5 серпня до топ-3 медального заліку входять Китай, США та Японія. Україна перебуває на 37-му місці з 12 медалями.

Перемогу Україні вже принесли Жан Беленюк, Парвіз Насібов, Еліна Світоліна, Михайло Романчук, Людмила Лузан та інші.

Між тим сьогодні Людмила Лузан додала в українську скарбничку бронзу з веслування на байдарках та каное на 200 м. Це перша в історії нашої країни нагорода у веслуванні.

А вчора, 4 серпня, синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук першими в українській історії здобули олімпійську медаль в артистичному плаванні.

Більше новин про Олімпійські ігри 2020 можна переглянути у наших матеріалах.