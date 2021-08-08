7 серпня в Україну з Токіо повернулася бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 з вільної боротьби Ірина Коляденко. Зустріч відбулася в аеропорту Бориспіль.

Олімпійську призерку зустріли друзі та родичі. Також прийшли вболівальники, які захоплюються українською спортсменкою.

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– Думаю, якби в мене не було такої класної команди, то я приїхала б ні з чим, а так ми цю медаль разом завоювали, – розповіла спортсменка.

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 Ірина Коляденко на зустрічі в аеропорту Бориспіль розповіла про свої плани на майбутнє.

– Після Олімпійських ігор, звісно, всі мріють перепочити. Та після відпочинку все розпочнеться спочатку. Адже до Токіо я їхала за золотом. Цього разу – бронза, тому мета залишається. Отже, працюватимемо далі, – наголосила українка.

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Бронзова перемога Коляденко

Ірина Коляденко – українська спортсменка, яка спеціалізується на боротьбі вільного стилю. Призерка Олімпіади-2020 має звання чемпіона Європи 2021 року.

22-річна спортсменка здобула бронзову перемогу у вільній боротьбі у рамках Олімпійських ігор в Токіо. Українка змогла перемогти представницю Латвії Анастасію Григор’єву з рахунком 3:1.

В 1/4 фіналу ОІ-2020 Коляденко поборола спортсменку з Китаюта представницю Нігерії, яку українка поклала двома туше. В 1/2 фіналу спортсменка поступилася Айсулу Тінібековій з Киргизтану, проте у підсумку Коляденко виграла бронзову медаль для нашої держави.

Ірина Коляденко вперше за свою спортивну кар’єру виступала на Олімпійських іграх. У 2021 році українка виборола золоту перемогу на чемпіонаті Європи.