Закриття Олімпіади-2020: стало відомо ім’я прапороносця України на церемонії

На Олімпіаді-2020 визначили, хто понесе прапор України на церемонії закриття.

Прапороносцем обрали срібну призерку Олімпійських Ігор Людмилу Лузан.

На церемонії відкриття Олімпіади-2020 уперше в історії від кожної країни виступили по два прапороносці – спортсмен та спортсменка. Від України прапор несли чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин і 3-разова призерка Олімпійських Ігор Олена Костевич.

Але закриватиме Олімпіаду у Токіо будуть по одному прапороносцю від кожної країни.

Україну представлятиме на церемонії веслувальниця Людмила Лузан – 2-разова призерка Олімпійських Ігор у Токіо.

Лузан разом із Анастасією Четвериковою завоювала срібну медаль у фіналі Олімпіади в каное-двійці на дистанції 500 метрів.

– Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо й я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно. Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни. З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади. Я дуже щаслива, – передає слова спортсменки НОК.

Дівчата пропливли дистанцію за 1.57,499, відставши від китаянок, які завоювали золото, на 2,004 секунди.

Третіми заплив завершили представниці Канади, які й отримали бронзову медаль.

Фото: ФКУ