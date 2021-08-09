Київське Динамо змогло здобути перемогу в матчі проти луганської Зорі із рахунком 1:2.

Перший гол біло-блакитні забили ще на 18 хвилині першого тайму. Шапаренко подав кутовий із лівого флангу, після чого Сирота вколотив м’яча у ворота Шевченка головою, а другий м’яч оформив Буяльський після передачі від Миколенка.

Крім того, на 70-й хвилині Карлос Де-Пена не зміг з 11-метрової точки переграти Шевченка та забити пенальті, а на 76-й хвилині пенальті не забив Фаворов, який пробив у штангу.

На 90+4 хвилині Овусу зміг скоротити відставання від Динамо після гольової передачі від Кочергіна.

Стартові склади

Зоря:

30.Шевченко; 45.Фаворов (74.Снурніцін, 86); 15.Вернидуб; 32.Імереков; 10.Хомченовський; 29.Назаріна; 7.Кочергін; 68.Крістіан (22.Кабаев, 58); 28.Громов (5.Руфаті, 86); 9.Шахаб (11.Гладкий, 72); 90. Аллах’яр (4.Цвек, 72).

Динамо:

1.Бущан; 94. Кендзьора (24.Тимчик, 68); 25.Забарний; 34.Сирота; 16.Міколенко; 5.Сідорчук; 10.Шапаренко; 29. Буяльський (17.Лєднев, 84); 15.Циганков (20.Караваєв, 68); 11.Родрігес (14.Де-Пена, 68); 19.Гармаш (28.Кулач, 77).

Нагадаємо, напередодні донецький Шахтар програв у матчі УПЛ проти Олександрії з рахунком 1:2.

Таким чином гірники за три тури змогли заробити стільки ж, скільки й біло-сині – шість очок.

При цьому у киян, на відміну від оранжево-чорних, є матч у запасі.