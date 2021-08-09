Беленюк прокоментував скандал з Магучіх

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк прокоментував скандал, який розгорівся навколо легкоатлетки Ярослави Магучіх. Спортсменка після завоювання бронзи на Олімпіаді-2020 в Токіо зробила спільне фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

За словами Беленюка, представники української делегації на Олімпійських іграх 2020 повинні були пояснити спортсменам, які дії можуть спровокувати скандал в інформаційному просторі.

– Керівництво, яке займалося організацію цих Ігор, повинно були провести певні бесіди щодо того, яким чином спортсмени мають себе вести після завершення олімпійських змагань, яким чином давати інтерв’ю, – зауважив борець.

За словами Беленюка, спортсменів мали завчасно попередити, які ризики вони можуть отримати від тих чи інших світлин.

– Зважаючи на те, в якій ситуації знаходиться наша країна. Це треба усвідомлювати та розуміти, – пояснив спортсмен в ефірі Руслана Свіріна.

Скандал з Магучіх на Олімпіаді-2020

Українка Ярослава Магучіх після фіналу у стрибках у висоту на Іграх-2020 зробила спільне фото з представницею Росії Марією Ласіцкене. На фото легкоатлетки постали із прапорами України та ОКР.

На Іграх-2020 у Токіо росіянка завоювала золото, а українка у цій дисципліні – бронзу.

Згодом російські ЗМІ почали активно поширювати цю світлину з метою пропаганди з наративом про “братні народи”.

Водночас в українському інформпросторі розкритикували Магучіх за це фото. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що з атлеткою проведуть бесіду.

Також Маляр закликала припинити цькування спортсменки та дочекатися її пояснення цієї ситуації.

Тим часом бронзовий призер Олімпіади-2020 із карате Станіслав Горуна підтримав Магучіх. Каратист зауважив, що у фото немає зради, а спорт повинен бути поза політикою.

Джерело: Ruslan Svirin