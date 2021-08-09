Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у греко-римській боротьбі Жан Беленюк підбиваючи підсумки літньої Олімпіади для України зазначив, що в нашу делегацію варто було би скоротити кількість чиновників на користь тренерів.

Спортсмен та нардеп зазначив, що результати Ігор-2020 потрібно проаналізувати, щоб українські спортсмени виступили краще у Пекіні та Парижі.

Окремо він виділив ситуацію з легкоатлеткою Мариною Килипко, яка посіла п’яте місце у стрибках із жердиною, але на змаганнях була без свого тренера.

— Я говорив з Мариною і суть проблеми дуже проста. Марина декілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. В підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера. Мені відомо про встановлення обмеження кількості тренерів на команду, і я сам мав певні складнощі на Олімпіаді через це. Але водночас, достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду. Думаю, що якби було бажання, можна було б декілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо, – написав Беленюк у Facebook.

Беленюк додав посилання на Мінспорту, де зазначені всі члени української делегації у Токіо.

Нардеп пообіцяв взяти під особистий контроль проблеми українських спортсменів і звернувся до них, щоб вони надавали інформацію про можливі порушення їхніх прав з боку тренерів або функціонерів під час підготовки чи безпосередньої участі в Олімпіаді.

Ситуація з Килипко

У фіналі стрибків із жердиною українка Марина Килипко посіла п’яте місце, що стало найкращим результатом на Олімпіаді в історії України але не найкращим у кар’єрі самої спортсменки.

Вона показала результат – 4,5 м, а її особистим рекордом є 4,7 м.

Після фіналу спортсменка розплакалася під час флеш-інтерв’ю та розкритикувала федерацію через відсутність її тренера.

— Підготовка минула добре. Думаю, всі бачили – я готова стрибати 4,70 м мінімум тут. Єдине, що я вважаю – повинен бути особистий тренер. Тому що це стрибки з жердиною, у кожного індивідуально. І ніхто ніяк не зміг би мені допомогти. я просила, говорила – мені потрібен тренер, я готова. У підсумку я так і не почула, чому немає мого особистого тренера. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію. Добре, немає тренера – стала п’ятою. Але могла стрибнути набагато краще. Не знаю, що сказати. просто ти вбиваєш себе, тренуєшся стільки років, стільки вкладаєш в себе, а потім їдеш просто і залишаєшся в секторі одна, – сказала вона.

Килипко розповіла, що в аналогічній ситуації опинилися ще одна наша представниця у стрибках із жердиною – Яна Гладійчук.

Олімпійські ігри-2020 у Токіо тривали з 24 липня до 9 серпня. У медальному заліку Україна посіла 44 місце, завоювавши 19 нагород: одне золото, шість срібних медалей та 12 бронзових.

Джерело: Жан Беленюк