Скандал із допінгом: український гімнаст Верняєв оскаржує рішення про дискваліфікацію

Знаменитий український гімнаст, срібний та золотий призер Олімпійських ігор 2016 Олег Верняєв подав апеляційну скаргу до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. Раніше спортсмена дискваліфікували на чотири роки через допінг.

Про це Верняєв повідомив у Instagram, зазначивши, що практично чотири тижні тому він писав пост про рішення арбітражу GEF (Комітет з етики в гімнастиці) щодо його дискваліфікації.

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За словами гімнаста, за ці чотири тижні його життя кардинально змінилося. Як зауважив спортсмен, він дізнався, хто щиро його підтримував, а хто був поруч просто так.

– Етап тестування мене на міцність. Я обіцяв, що не опущу руки і оскаржу рішення, з яким не згоден. Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS і зараз чекаємо відкриття провадження, — написав Верняєв.

Також гімнаст наголосив, що інформуватиме про хід справи, наскільки це буде можливим. Водночас він подякував усім, хто підтримує його.

– Обіцяю, я зроблю все, що від мене можливе, щоб довести свою правоту, — додав Верняєв.

13 липня стало відомо, що Олега Верняєва дискваліфікували, а також заборонили йому їхати на Олімпійські ігри 2020 у Токіо.

Причина дискваліфікації – допінг. У організмі спортсмена знайшли мельдоній. Власне, відлік відсторонення гімнаста від спорту пішов ще із листопада 2020 року.

Верняєв зауважив, що спробує довести свою невинуватість та оскаржити рішення арбітражу.

Олег Верняєв брав участь у двох Олімпіадах. У 2016 році на Іграх в Ріо-де-Жанейро він виграв золоту та срібну медалі.

Також українець є чемпіоном світу зі спортивної гімнастики, шестиразовим чемпіоном Європи, триразовим переможцем Європейських ігор та дворазовим переможцем Універсіад.

Фото: НОК