У Львові призерам Олімпійських ігор 2020 подарують по квартирі

Вчора, 8 серпня, у японській столиці Токіо завершились Олімпійські ігри 2020. За підсумками змагань, троє спортсменів зі Львова принесли Україні три нагороди.

Так, срібну медаль завоювала велогонщиця Олена Старікова, а бронзу здобули борчиня Алла Черкасова та каратист Станіслав Горуна.

Із цієї нагоди мерія Львова вирішила подарувати призерам по квартирі. Про це розповів міський голова Андрій Садовий 9 серпня.

Як пояснив Садовий, у Львові є традиція: усі, хто привозить олімпійську медаль, отримують від міста квартиру.

– Ця норма в нас є вже дуже багато років. Цього року ми готуємо для олімпійців три квартири, – додав львівський мер.

За словами Садового, на сьогодні будь-яка олімпійська медаль є цінною, адже між золотом, сріблом і бронзою – мікрони різниці.

– Спортсмени зі Львова дуже старались, тому отримають приблизно однакові помешкання, – поділився міський голова.

На Олімпіаді-2020 збірна України поповнила державну скарбничку 19-ма медалями – одна золота, шість срібних та 12 бронзових.

Таким чином наша країна посіла 16-те місце у світі за кількістю виграних нагород та 44-те у медальному заліку.

Україна була представлена 158 спортсменами. Вони змагалися у 25 видах спорту.

Більше про Олімпійські ігри 2020 у Токіо, призерів та церемонію закриття олімпійських змагань читайте у наших матеріалах.

Джерело: Львівська міськрада