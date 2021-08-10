У вівторок, 10 серпня, відбувся матч-відповідь Шахтар Караганда – Колос в межах третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2021/2022. Зустріч пройшла у Казахстані на стадіоні Астана Арена і завершилася з рахунком 0:0 (пен. 3:1).

Матч Шахтар Караганда – Колос Ковалівка – огляд

О 17.00 за київським часом розпочався вирішальний матч між командами Шахтаря (Казахстан) і Колоса (Ковалівка).

На 8-й хвилині була можливість для Колосу забити гол. Але Сітчінава не зміг підправити м’яч у порожні ворота.

на 34-й хвилині затяжна атака Шахтаря закінчилася прострілом Габишева зліва, але ніхто не зумів замкнути. Тому голу не було.

Перший тайм завершився нічиєю. Обидві команди зіграли нарівні.

На 47-й хвилині була хороша атака Колоса. Так, Золотов зробив перехоплення і відпасував у карний майданчик господарів, де були Костишин та Сітчінава. Але гірники вибили м’яч.

Загалом у другому матчі Колос активно розпочав гру. На 59-й хвилинні Дієго у боротьбі з Мавутором переправляв м’яч у ворота, але не влучив.

Протягом всього другого тайму господарі не поступались та не віддавали перемогу суперникам.

Тому основний час (90+3) завершився з рахунком 0:0. Арбітр призначив два екстра-тайми.

Перший додатковий час пройшов стабільно і закінчився нічиєю. Аналогічно пройшов і четвертий тайм.

Внаслідок цього команди перейшли до серії пенальті, де і знайшовся переможець.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2021/2022 між Шахтар Караганда та Колос закінчився з рахунком 0:0 (пен. 3:1).

Таким чином клуб із Ковалівки завершив свої виступи в єврокубках.

Серія пенальті: 0:0 – Нурієв (воротар), 1:0 – Рустемовіч, 1:1 – Чорноморець, 2:1 – Букорац, 2:1 – Чурко (воротар), 3:1 – Граф, 3:1 – Павловець (воротар).

Стартові склади:

Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Мілько, Новак, Чорноморець, Ільїн (Саків, 106), Богданов (Задоя, 97), Костишин (Нурієв, 88), Каріока (Чурко, 60), Сітчінава (Лисенко, 60).

Шахтар Караганда: Шацький, Кибирай (Хозин, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габишев (Назаренко, 60), Рустемович, Букорац, Мітошевіч (Ламанж, 89), Тошев (Таттибаєв, 63), Шікавка (Оміртаєв, 60, Умаєв, 106).

5 серпня відбувся перший матч Колоса та Шахтаря. Тоді поєдинок закінчився з рахунком 0:0.

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Фото: Колос