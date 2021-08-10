Мессі офіційно став гравцем французького ПСЖ

Відомий аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно перейшов до французького ПСЖ. Клуб зробив ефектну презентацію підписання контракту з гравцем.

Так, на офіційні сторінці французького клубу опублікували відео-анонс. У ньому продемонстрували шість золотих м’ячів, футболку збірної Аргентини з 10-м номером, а також підписання контракту. Далі у відео показано роздягальню, де між футболками гравців Неймара і Мбаппе висить аргентинський прапор.

Про терміни контракту наразі нічого не відомо. Але за інформацією журналіста Фабріцио Романо, Мессі підписав контракт терміном на два роки, з можливістю подовження ще на рік – до червня 2024-го.

У складі паризького клубу він отримуватиме близько €35 млн за сезон.

Також сьогодні, 10 серпня, футболіст прилетів до Парижу разом зі своєю дружиною Антонеллою Рокуццо і дітьми, щоб обговорити деталі переходу. В аеропорту Мессі зустрічали десятки журналістів та фанатів.

Аргентинець привітався із вболівальниками паризького клубу. Він був у футболці з надписом: Paris.

Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt “Ici c’est Paris”. Suivez le direct : https://t.co/aj6u8PknT4 pic.twitter.com/ELcvDFqGD5 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 10, 2021

Мессі покинув Барселону

5 серпня Ліонель Мессі покинув Барселону. Причиною стали фінансові та структурні труднощі клубу.

Загалом за 17 років у клубі Мессі провів 778 матчів, забив 672 голи і зробив 305 асистів. Також він став шестиразовим володарем Золотого м’яча.

34-річний нападник разом із каталонським клубом чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА та 10 разів – чемпіонат Іспанії.

Ба більше, ФІФА двічі визнавала Мессі найкращим гравцем, а у 2009 та 2019 роках він отримав престижну нагороду Золотий м’яч.

8 серпня аргентинець провів прощальну прес-конференцію, на якій не міг стримувати сліз.