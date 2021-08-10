Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на скандал із бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 Ярославою Магучіх, яка після перемоги зробила спільне фото з російською легкоатлеткою Марією Ласіцкене. Він наголосив, що питання спортивної дипломатії є надзвичайно важливими.

Про це омбудсмен заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

Водночас він зауважив, що не поділяє таких принципів, як обіймань чи рукостискань на публіці під або з прапором України, тож не засуджує українку.

– Натомість питання позиціонування і спортивної дипломатії надзвичайно важливі. З того, що я розумію, цьому питанню ніхто ніколи не приділяв особливої уваги, а даремно, – сказав Кремінь.

Однак, за словами омбудсмена, він помітив що, принаймні наші спортсмени почали частіше та якісніше розмовляти державною мовою.

– Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і справді ми побачили, що більшість спортсменів почали краще і більше говорити українською, – пояснив він.

На думку Креміня, спортсмени мають тримати високий рівень відповідальності перед країною, яка відрядила їх на знакові змагання світового масштабу.

Чому розгорівся скандал з Магучіх

19-річна українська спортсменка після фіналу у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 зробила спільне фото з представницею Росії Марією Ласіцкене, яка здобула золото. На фото легкоатлетки постали із прапорами України та ОКР.

Згодом російські ЗМІ почали активно поширювати цю світлину з метою пропаганди з наративом про “братні народи”.

Водночас в Україні розкритикували Магучіх за цю світлину. Зокрема, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що з атлеткою проведуть бесіду.

Однак бронзовий призер Олімпіади-2020 із карате Станіслав Горуна підтримав Магучіх. Каратист зауважив, що у фото немає зради, а спорт повинен бути поза політикою.

Також прокоментував цей інцидент і олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Він заявив, що представники української делегації на Олімпійських іграх повинні були пояснити спортсменам, які дії можуть спровокувати скандал в інфопросторі.

Сама Ярослава Магучіх наразі публічно не коментувала ситуацію.