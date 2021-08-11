Англійський Челсі та іспанський Вільярреал у середу, 11 серпня, зустрінуться в межах матчу за Суперкубок УЄФА-2021. Зустріч відбудеться у Белфасті на стадіоні Віндзор Парк. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Томаса Тухеля. На перемогу Челсі приймають ставки з коефіцієнтом 1.72. Успіх іспанського клубу оцінюють у 5.60. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.65.

На перемогу Челсі після компенсованого часу або серії пенальті дають коефіцієнт 1.17, тоді як на жовту субмарину — 2.18.

Також букмекери дають 1.57 на те, що перший гол заб’ють лондонці, а ось на те, що першими рахунок відкриють підопічні Унаї Емері — 3.05. Ймовірність того, що жодна з команд не зможе відзначитися у матчі оцінюють у 8.90.

Право зіграти у матчі за Суперкубок УЄФА Челсі виборов, взявши трофей Ліги чемпіонів. У фіналі лондонці обіграли Манчестер Сіті (1:0). Вільярреал взяв трофей Ліги Європи, здолавши у вирішальному матчі англійський Манчестер Юнайтед після серії пенальті 1:1 (пен. 11:10).

Це буде перша очна гра команд в історії. До цього вонине перетиналися у єврокубках, натомість обидва наставники команд раніше очолювали французький ПСЖ.