Через два дні після закриття: у КНДР запізнились із трансляцією Олімпіади-2020

У неділю, 8 серпня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо, яку транслювали по всьому світу. Однак на території Північної Кореї вперше показали репортаж про олімпійські змагання лише через два дні після їхнього завершення.

Так у вівторок, 10 серпня, північнокорейське державне телебачення вперше транслювало Олімпійські ігри-2020 для громадян країни, яким заборонений доступ до інтернету та міжнародних телеканалів.

Центральне телебачення країни (KCTV) показало 70 хвилин матчу в межах групового етапу футболу між жіночими збірними Великої Британії та Чилі. До речі, цей етап зіграли майже три тижні тому, 21 липня.

За даними NK News, трансляція відбувалася без коментарів і в низькій роздільній здатності. Тому це викликало запитання про те, як були отримані відповідні кадри.

Спортсменів Північної Кореї на Олімпіаді-2020 не було у зв’язку з рішенням влади КНДР.

Так, у квітні 2021 року Північна Корея оголосила, що відмовляється від участі в Іграх через пандемію коронавірусу.

Таким чином вперше з 1988 року КНДР пропустила олімпійські змагання.

Цьогоріч Олімпіада проходила у Токіо. У ній взяли участь близько 12 тис. спортсменів з понад 200 країн світу.

За результатами медального заліку, 1-ше місце посіли США зі 113 нагородами, 2-ге – Китай (88 медалей) і 3-тє – Японія (58).

Детальніше про те, як проходили Олімпійські ігри 2020 у Токіо та хто здобув нагороди – читайте у наших матеріалах.

Джерело: NK News