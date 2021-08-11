У матчі за Суперкубок УЄФА-2021 зустрінуться лондонський Челсі та іспанський Вільярреал. Гра відбудеться 11 серпня у Белфасті (Північна Ірландія) на стадіоні Віндзор Парк.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Де дивитися Челсі – Вільярреал?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру у прямому ефірі на платформі MEGOGO.

У повторі зустріч можна буде переглянути 14 серпня на цій же платформі о 20.00.

За підсумками сезону-2020/21 Челсі став тріумфатором Ліги чемпіонів. Підопічні Томаса Тухеля у фіналі подужали Манчестер Сіті, а Вільярреал у фіналі Ліги Європи обіграв інший англійський клуб Манчестер Юнайтед. Команди видали неймовірну серію пенальті, яка закінчилася за рахунку 11:10, а голкіпер червоних дияволів Давид Де Геа не реалізував вирішальний удар.

Челсі та Вільярреал ще не розпочали офіційний сезон-2021/22. Лондонський клуб здобув три перемоги у чотирьох спарингах, а з Тоттенгемом розписав нічию 2:2. А ось підопічні Унаї Емері передсезонні збори завершили без перемог – три поразки та три нічиї.

У 2020 році у фіналі за Суперкубок УЄФА зустрічалися мюнхенська Баварія та іспанська Севілья. Трофей дістався Баварії, яка взяла гору над опонентом з рахунком 2:1.