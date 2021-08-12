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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Динамо обіграло Минай завдяки грі новачка команди

Динамо Київ

11 серпня відбувся матч третього туру Української Прем’єр-ліги, в якому зіграло київське Динамо і закарпатський Минай. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Склади команд

  • Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко Шепелєв, Андрієвський, Циганков, Буяльський (К), Караваєв, Рамірес.
    Запасні: 71.Бойко, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Ледньов, Гармаш, Сідклей, Кендзьора, Антюх.
  • Минай: Кучер, Гончар, Багайоко, Книш (К), Кулієв, Байдаєв, Хахлёв, Кобак, Векляк, Синегуб, Селезньов.
    Запасні:Пеньков, Петрусенко, Білоног, Ахмедзаде, Ліховідько, Семенко, Месхі, Горін, Вишневський.

Поєдинок відбувся в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. На 19-ій хвилині рахунок після передачі Раміреса відкрив Буяльський. Потім в додатковий час першого тайму відзначився сам Рамірес, йому пасував Караваєв.

Примітно, що це був дебют для венесуельського футболіста. Таким чином в першому матчі за Динамо Рамірес забив гол і віддав гольову передачу.

У другому таймі голів не було, а лише три жовті картки. Їх отримали гравці Миная Кобак, Багайоко і Книш.

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Фото: Динамо Київ

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