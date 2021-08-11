Гутцайт розповів, скільки чиновників було у делегації на Іграх-2020

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт зазначив, що на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо було 28 осіб від міністерства, які обслуговували майже три сотні спортсменів та тренерів, але одночасно їх у Токіо перебувало не більше 15.

Таку заяву він зробив в ефірі одного з українських телеканалів у відповідь олімпійському чемпіону Жану Беленюку, який висловив думку, що кількох працівників міністерства можна було не везти до Токіо, а замість них взяти особистих тренерів спортсменів.

— На Олімпійських іграх було 28 осіб, які обслуговували збірну. Тому що ми, я як міністр, ми обслуговуємо наших спортсменів, – розповів Гутцайт.

Чиновник зазначив, що спершу до Токіо прибули 14 осіб, а потім їх замінили інші 14-15 осіб.

— Було 270-280 тренерів і спортсменів. І 15 осіб було на обслуговуванні нашої збірної. Це багато чи мало – 15 осіб? Якщо потім не буде квитків або інших потрібних речей для спортсменів, то будуть говорити: а нам не допомагали, – зазначив міністр.

Скандал з легкоатлеткою Килипко

Після виступу у фіналі стрибків із жердиною легкоатлетка Марина Килипко посіла п’яте місце. Під час флеш-інтерв’ю вона розплакалася і заявила, що могла виступити краще, якби до Токіо взяли її особистого тренера, про що вона неодноразово просила.

У фіналі Килипко показала результат – 4,5 м, а її особистим рекордом є 4,7 м.

Після завершення Ігор-2020 Жан Беленюк написав розлогий пост у Facebook, де зазначив, що в нашій делегації варто було би скоротити кількість чиновників на користь тренерів.

Гутцайт пояснив, що на 100% спортсменів можна включити лише 50% персоналу. Такою є вимога МОК. Списки формули федерації у кожному виді спорту.

Федерація легкої атлетики вирішила під час виконкому, що спортсмени із топ-10 будуть забезпечені усім необхідним. Килипко до топ-10 не входила, тому її тренера не взяли.