Українська суддя назвала поразку гімнасток з РФ справедливою, їй бажають смерті

Українська суддя міжнародної категорії із художньої гімнастики Лідія Виноградна назвала заслуженою перемогою ізраїльської гімнастки Ліни Ашрам над росіянкою Діною Аверіною у фіналі особистого багатоборства.

Після її висловлювань користувачі із РФ почали писати їй погрози та бажати смерті на її сторінці у соціальній мережі.

— Найбільше ненависті зараз отримує наша суддя Наталія Єрьоміна саме за те, що вона українка. Ніби український паспорт автоматично нас робить упередженими щодо російських гімнасток. Ми цінуємо їх, вони хороші гімнасти, а також поважаємо їхніх суддів. Я мала висловитися, і просто за хвилинне відео з Анною Різатдіновою я отримала стільки ненависті, наче вбила когось із пістолету. Люди бажають мені смерті, – написала Виноградна.

Суддя зазначила, що у вправах ізраїльської гімнастки були елементи, які вона досі не бачила за своє життя.

В останньому реченні вона звернулася до хейтерів зауваживши, що поки не готова помирати, а всі, хто писатиме подібне, будуть заблоковані.

Поразка російських гімнасток в індивідуальному багатоборстві спричинила величезний резонанс у РФ. Для Росії у цій дисципліні вона стала першою за 25 років. Востаннє росіянок в індивідуальному багатоборстві на Олімпіаді обігрувала українка Катерина Серебрянська у 1996 році в Атланті.

Від агресії росіян у соціальних мережах постраждала й олімпійська чемпіонка Ліна Ашрам. Спортсменці довелося зробити свій акаунт закритим в Instagram, адже агресивні російські користувачі залишали багато негативних коментарів під її постами.

Олімпійські ігри-2020 у Токіо тривали з 24 липня до 9 серпня. У медальному заліку Україна посіла 44 місце, завоювавши 19 нагород: одне золото, шість срібних медалей та 12 бронзових.

Фото: Arina and Dina Averins️️️️️, Lidia Vynogradna