Важко щось змінювати, але тут я щасливий – Мессі дав першу прес-конференцію у ПСЖ

Зірковий новачок французького ПСЖ Ліонель Мессі та президент клубу, катарський бізнесмен Нассер Аль-Хелаїфі провели прес-конференцію після офіційного оголошення трансферу.

— Я дуже щасливий, хоча мій від’їзд з Барселони був дуже складним. Минуло багато років, і щось змінювати дуже важко, але тут я щасливий. Хочу якомога швидше почати тренування. Спасибі клубу і всім причетним – з того моменту, як було опубліковано заяву Барселони, все відбулося легко і швидко, за дуже короткий час. У мене є бажання продовжувати перемагати, цей клуб амбітний. Я приїхав сюди заради цього.

Футболіст також розповів, що у ПСЖ грає чимало його друзів і це зіграло певну роль під час переходу.

— У мене багато знайомих у цій команді, і я, звичайно, схвильований. У нас з ПСЖ однакові цілі, і я сподіваюся, що разом ми їх досягнемо. Неймар, Ді Марія, Паредес… Тут багато друзів. ПСЖ залучає великих гравців. Це новий досвід для мене – інша країна, інший чемпіонат. Сподіваюся, все буде добре, – сказав Мессі.

Аргентинець також поділився очікування від виступів за парижан.

— Складно виграти Лігу чемпіонів, потрібен сильний склад. Удача – теж важливий фактор. Іноді найкращій команді світу не вдається виграти трофей. Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, – сказав Мессі.

Власник паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі розповів, що очікує після приходу Мессі у клуб його команда увійде в історію.

— Дуже щасливий і гордий презентувати Мессі як гравця ПСЖ. Це чудовий історичний день для клубу, футбольного світу. Це фантастичний момент для нас. Всі знають Лео – він єдиний футболіст, який шість разів вигравав Золотий м’яч. Він робить футбол чарівним. Здорово, що ми змогли підписати Лео, тому що ПСЖ – дуже амбітний футбольний проект. Хотів би подякувати Лео, його дружині, батьку Хорхе за те, що це змогло статися. Сподіваюся, Лео з одноклубниками принесуть клубу багато трофеїв, – сказав шейх.

Після прес-конференції Мессі та Нассер Аль-Хелаїфі вийшли привітати фанатів, які прийшли до стін Парк-де-Пренс.

Lionel Messi salue les supporters venus l’accueillir au Parc des Princes On vous laisse apprécier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021



Ліонель Мессі офіційну покинув Барселону 5 серпня після 17 років у клубі. Контракт гравця з клубом завершився ще у червні, а сторони не змогли домовитися про новий.

Все через несприятливе фінансове становище блаугранас та жорсткий регламент іспанської Ла Ліги, де розмір витрат клубу має залежати від заробітків. Барселона не відповідає цьому пункту, а отже клуб не може реєструвати нові контракти.

10 серпня ПСЖ оголосив про перехід Мессі та підписання контракту на два сезони. В угоді є опція продовження ще на рік. Мессі гратиме за ПСЖ у футболці під знаковим 30-м номером.

Джерело: PSG