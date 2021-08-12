11 серпня відбувся матч за Суперкубок УЄФА, в якому зіграв переможець Ліги чемпіонів Челсі (Англія) і тріумфатор Ліги Європи Вільярреал (Іспанія). Сині здобули перемогу над жовтою субмариною в серії пенальті. Основний час закінчився з рахунком 1: 1.

Склади команд

Челсі: Менді, Рюдігер, Чалоба, Зума, Канте, Ковачич, Хадсон-Одоі, Алонсо, Хаверц, Зіеш, Вернер.

Вільярреал: Асенхо, Педраса, Фойт, Пау Торрес, Рауль Альбіоль, Капу, Морено, Трігерос, Ж. Морено, Діа, Піно.

Челсі першим відкрив рахунок в матчі. На 27-ій хвилині матчу у ворота Вільярреалу забив Хакім Зієш після передачі Кая Хаверца. Останній, до слова, приніс перемогу синім в минулому розіграші ЛЧ.

Потім до кінця першого тайму і тривалий час у другій половині гри голів не було. У результаті на 73-ій хвилині забив Херардо Морено після передачі Булайе Діа.

Після 90 хвилин зустрічі переможця не вдалося виявити, тому команди повинні були зіграти два додаткові тайми по 15 хвилин.

Овертайм також не виявив переможця. Визначила переможця вже серія пенальті.

У післяматчевих 11-метрових ударах команди по шість разів били по воротах, але гравці синіх виявилися точнішими – підсумковий рахунок 6-5.

Нагадаємо, в минулому сезоні Челсі вдруге у своїй історії та вперше за дев’ять років став переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі сині переграли Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

Вільярреал, своєю чергою, завоював перший єврокубок у своїй історії, вигравши Лігу Європи. У фіналі команда обіграла Манчестер Юнайтед в серії пенальті.