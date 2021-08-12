Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, коментуючи ситуацію довкола легкоатлетки Ярослави Магучіх, яка зробила спільне фото із російською спортсменкою Марією Ласіцкене після фіналу в стрибках у висоту на Іграх-2020 у Токіо, припустив, що українка просто не стримала емоцій.

— Я бачив, як вона раділа, як вона відчувала, що всі сили віддала на цю медаль і цей виступ. Кожен спортсмен, коли перемагає, починає вітати інших, всі вітають один одного. І вона почала вітати інших спортсменів, котрі були поруч, і поруч була спортсменка з ОКР із Російської Федерації. Тоді, мабуть, не стримала емоцій, – сказав Гутцайт під час прес-конференції.

Міністр закликав підтримати Магучіх, щоб у майбутньому через критику ми не побачили її однією зі спортсменок, яка захищає прапор іншої країни.

Гутцайт також зазначив, що має намір пропрацювати зі спортивними федераціями питання того, як спортсмени повинні поводити себе у подібних ситуаціях.

На літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо Ярослава Магучіх виборола бронзу в стрибках у висоту. Після завершення змагань вона зробила спільний знімок зі спортсменкою із ОКР Марією Ласіцкене, яка стала олімпійською чемпіонкою.

Знімок спричинив скандал в українському інформпросторі та соціальних мережах.

На Іграх-2020 Україна посіла підсумкове 44-е місце у медальному заліку і стала 16-ю в неофіційному рейтингу за кількістю завойованих медалей. Українські атлети здобули 19 нагород у Токіо: одне золото, шість срібних та 12 бронзових.