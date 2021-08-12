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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Олімпійській чемпіонці із Японії замінять медаль, яку покусав мер

Мер японського міста погриз медаль чемпіонки Олімпіади-2020

Члену збірної Японії із софтболу Міу Гото замінять її завойовану золоту медаль на нову. Причиною стало те, що мер японського міста Нагоя Такаші Кавамура покусав її олімпійську нагороду.

Інцидент стався минулого тижня після того, як новоспечена чемпіонка Ігор-2020 повернулася із Токіо до свого рідного міста.

Під час офіційної церемонії із вшанування спортсменки мер Кавамура зняв маску, одягнув собі на шию олімпійську медаль на трішки її погриз. Чиновник спробував на зуб медаль для фотокореспондентів.

Після церемонії на поведінку мера надійшло понад 7 тис. скарг. Люди звинуватили міського голову Нагоя у порушенні правил етикету та домаганні. Річ у тім, що 72-річний Кавамура під час церемонії поставив кілька некоректних запитань 20-річній Готу. Як от, чи можна їй зав’язати романтичні стосунки.

Очільник міста вже вибачився за свою поведінку. Він провів бесіду із головою Олімпійського комітету Японії Ясухіто Ямасітою та заявив, що відшкодує гроші за нову золоту медаль.

Збірна Японії із софтболу стала олімпійським чемпіоном. У фіналі японки здолали команду США з рахунком 2:0. Бронзові медалі у цій дисципліні дісталися канадкам, які переграли мексиканок 3:2.

Софтбол – різновид бейсболу. На Іграх-2020 у цій дисципліні змагалися жінки, а чоловіки у бейсболі. У Токіо медалі у софтболі розіграли вп’яте в історії. На Іграх-2024 у Парижі цього виду спорту не буде.

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Джерело: Kyodo News

Фото: Kyodo News

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