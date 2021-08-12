Світоліна залишає турнір у Монреалі, прикро програвши британці

Перша ракетка України та бронзова призерка Олімпіади-2020 Еліна Світоліна достроково завершила виступи на турнірі WTA 1000, програвши стартовий матч в Монреалі. У другому раунді тенісистка поступилася Йоханні Конте з Великої Британії.

Світоліна зіграла з Конте три партії, які закінчилися із рахунками 6:3, 3:6, 2:6.

Це була вже шоста зустріч тенісисток, у якій представниця Великої Британії виграла вперше.

На початковому етапі турніру Еліна одразу включилася в гру і не втрачала позиції. Ба більше, у першій партії вона швидко повела з брейком.

Далі у трьох перших геймах другого сету Еліна також мала шанс повести брейком, однак тенісистка його втратила. Таким чином Світоліна віддала перевагу британці.

У восьмому геймі Конте зуміла проявити себе і під шумок забрала ще й шосте очко.

У фінальній партії запеклої ​​боротьби Світоліній не вдалося відновитись. Британка повела з двома брейками і впевнено захищала свою подачу.

Тим часом українка за весь сет не заробила жодного брейк-пойнта і програла поєдинок.

Зустріч тривала понад 2 години. За цей час Світоліна виконала одну подачу навиліт, допустила чотири подвійні помилки і реалізувала два з дев’яти брейк-пойнтів.

На рахунку британки три ейси, чотири подвійні помилки і чотири реалізованих брейк-пойнта із восьми.

Йоханна Конте гарантовано пройшла у наступний раунд, де вона зустрінеться з Корі Гауфф із США або Анастасією Потаповою із Росії.

Із 9 до 15 серпня проходить турнір у Монреалі. Загальний призовий фонд змагань становить $1,8 млн.

Що відомо про Світоліну

Нещодавно стало відомо, що Світоліна опустилася на 6-ту сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Але це тривало не довго, тенісистка зуміла повернутися до топ-5 гравців.

Наразі українка посідає 5-те місце. У її активі близько 5 035 очок.

Тим часом її суперниця британка Йоханна Конте у рейтингу на 41-му місці.

Окрім того, вперше у своїй кар’єрі Світоліна завоювала бронзу Олімпійських ігор 2020. Вона вирвала перемогу у матчі за третє місце проти Єлени Рибакіної з Казахстану.